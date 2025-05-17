Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: منفتحون على إدخال تغييرات طفيفة على إطار ويتكوف ونرفض أي تعديلات جوهرية

Lebanon 24
17-05-2025 | 15:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: الحكومة تمنح المفاوضات فرصة حقيقية ويتوقع اتخاذ القرار النهائي مساء غد
lebanon 24
18/05/2025 05:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع: حماس ترفض أي مقترح يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار
lebanon 24
18/05/2025 05:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: إذا رفضت "حماس" خطّة ويتكوف سنبدأ توغلاً بريّاً في غزة
lebanon 24
18/05/2025 05:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول: إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية
lebanon 24
18/05/2025 05:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2025-05-17
16:40 | 2025-05-17
16:39 | 2025-05-17
16:24 | 2025-05-17
16:17 | 2025-05-17
16:16 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24