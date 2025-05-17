مصدر فلسطيني مطلع لسكاي نيوز عربية: حماس أبدت موافقة على اطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وعدد من الجثامين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهرين

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