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مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: حماس تريد ادخال المساعدات دون عوائق أو شروط إسرائيلية

Lebanon 24
17-05-2025 | 16:40
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