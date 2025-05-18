وزير الداخلية أحمد الحجار خلال جولة على مراكز الإقتراع في بيروت: نأمل ازدياد نسبة الاقتراع في بيروت من أجل اختيار الأفضل لأن العاصمة تستحق مجلساً بلدياً يمثلها خير تمثيل

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