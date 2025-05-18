Advertisement

أخبار عاجلة

الحجار: التحدي الأول للدولة اللبنانية إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري بعد 9 سنوات من التأجيل وهذا الأمر حصل

Lebanon 24
18-05-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار: الإنتخابات البلدية جاءت بعد 9 سنوات وأكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها
lebanon 24
18/05/2025 15:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية
lebanon 24
18/05/2025 15:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: أهل الجنوب ينتظرون الانتخابات لتجديد العمل البلدي وشعب الجنوب ينتظر هذا الإستحقاق أكثر من غيره
lebanon 24
18/05/2025 15:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: إنجاز الإستحقاق البلدي هو أهم رسالة للشعب اللبناني أولاً وللمجتمع الدولي بأن العهد الجديد ملتزم بالإصلاح والإنماء
lebanon 24
18/05/2025 15:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2025-05-18
07:57 | 2025-05-18
07:55 | 2025-05-18
07:55 | 2025-05-18
07:48 | 2025-05-18
07:47 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24