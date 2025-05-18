"لبنان 24": مركز الاقتراع في مدرسة الحكمة القحطاني شهد صعوبة في الوصول إلى صناديق الاقتراع التي وُضعت في الطابقين الرابع والخامس ما شكّل تحدياً كبيراً أمام كبار السن وذوي الإعاقات الجسدية

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