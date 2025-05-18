Advertisement

أخبار عاجلة

الحجار: سنستكمل بعد الإنتخابات عملية التعيينات لاستكمال عملية التجديد الإداري في لبنان

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار: أهل الجنوب ينتظرون الانتخابات لتجديد العمل البلدي وشعب الجنوب ينتظر هذا الإستحقاق أكثر من غيره
lebanon 24
18/05/2025 15:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: عملية الانتخابات انطلقت بسلاسة في سائر أقلام الاقتراع بالشمال وعكار
lebanon 24
18/05/2025 15:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً
lebanon 24
18/05/2025 15:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى: التنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية لمواكبة عملية الاقتراع خلال الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
18/05/2025 15:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2025-05-18
07:57 | 2025-05-18
07:55 | 2025-05-18
07:55 | 2025-05-18
07:48 | 2025-05-18
07:47 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24