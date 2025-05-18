الرئيس عون تابع من روما مسار الانتخابات في مرحلتها الثالثة: آمل أن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم عن قناعة وحرية ومسؤولية

Lebanon 24