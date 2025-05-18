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لقاء يجمع مدير عام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جودة في سرايا زحلة

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:29
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