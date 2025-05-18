لقاء يجمع مدير عام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جودة في سرايا زحلة

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