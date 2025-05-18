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وضاح صادق: طلبنا أن تُعطى بيروت مهلة شهرين أو ثلاثة لتعديل القانون وإبعادها عن المزايدات السياسية وأتمنّى من كل بيروتي أن يقترع

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:59
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