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الحجار: نسبة الاقتراع جيدة في بعلبك وفي كل مدن وقرى البقاع بينما في بيروت النسبة ما زالت منخفضة

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:07
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