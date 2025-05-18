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مخزومي: مشاريعنا إنمائية وبيروت مدينتنا وبمعزل عن النتائج سنضع مشروعنا بيد اللائحة التي ستفوز ونتمنى ان نتخطى الأمور السياسية

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:34
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