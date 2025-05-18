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البابا ليو الرابع عشر خلال مراسم تنصيبه في الفاتيكان: ندين النظام الاقتصادي الذي يستغل الطبيعة ويهمش الفقراء

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:15
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