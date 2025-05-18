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الجيش: تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:16
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