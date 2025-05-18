وزير الداخلية من زحلة: الاتصالات متواصلة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة ومن قبلي شخصيًا مع المراجع المعنية والدول المشاركة بلجنة وقف اطلاق النار من اجل الانتخابات في الجنوب ولا ننتظر ضمانات

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