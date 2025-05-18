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الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر: ننتظر زيارتكم إلى لبنان ونثمن عالياً إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:23
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