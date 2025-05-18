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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه كيسوفيم اعترضت القبة الحديدية أحدهما

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:27
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