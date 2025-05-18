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اليونيسف: الوضع تدهور أكثر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:52
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