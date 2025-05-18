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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية عسكرية برية في غزة بهدفين واضحين هما القضاء على العدو وتدمير بنيته التحتية

Lebanon 24
18-05-2025 | 11:45
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