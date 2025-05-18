22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السفارة الأميركية في ليبيا: التقارير عن خطة أميركية لنقل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا عارية عن الصحة
Lebanon 24
18-05-2025
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إن.بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
Lebanon 24
إن.بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
18/05/2025 19:56:51
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق أميركي رسمي: لا نية لنقل سكان غزة إلى ليبيا
Lebanon 24
تعليق أميركي رسمي: لا نية لنقل سكان غزة إلى ليبيا
18/05/2025 19:56:51
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: ندعو لتجنب التصعيد وضمان حماية المدنيين
Lebanon 24
السفارة الأميركية في ليبيا: ندعو لتجنب التصعيد وضمان حماية المدنيين
18/05/2025 19:56:51
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا.. اليكم التعليق الاول لحماس
Lebanon 24
بعد الحديث عن خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا.. اليكم التعليق الاول لحماس
18/05/2025 19:56:51
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
12:52 | 2025-05-18
18/05/2025 12:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هزيمة حماس وإعادة الرهائن مهمتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هزيمة حماس وإعادة الرهائن مهمتنا
12:40 | 2025-05-18
18/05/2025 12:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
NBN: عملية الاقتراع في بدنايل مستمرة لمدة ساعتين على الاقل
Lebanon 24
NBN: عملية الاقتراع في بدنايل مستمرة لمدة ساعتين على الاقل
12:39 | 2025-05-18
18/05/2025 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة ميدون في البقاع الغربي بكامل اعضائها
Lebanon 24
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة ميدون في البقاع الغربي بكامل اعضائها
12:36 | 2025-05-18
18/05/2025 12:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نركز على هجمات في قطاع غزة تهدف إلى هزيمة حماس
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نركز على هجمات في قطاع غزة تهدف إلى هزيمة حماس
12:34 | 2025-05-18
18/05/2025 12:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
03:30 | 2025-05-18
18/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
15:09 | 2025-05-17
17/05/2025 03:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
05:08 | 2025-05-18
18/05/2025 05:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:52 | 2025-05-18
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
12:40 | 2025-05-18
الجيش الإسرائيلي: هزيمة حماس وإعادة الرهائن مهمتنا
12:39 | 2025-05-18
NBN: عملية الاقتراع في بدنايل مستمرة لمدة ساعتين على الاقل
12:36 | 2025-05-18
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة ميدون في البقاع الغربي بكامل اعضائها
12:34 | 2025-05-18
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نركز على هجمات في قطاع غزة تهدف إلى هزيمة حماس
12:28 | 2025-05-18
"سي إن إن": نقلا عن قيادي بحماس: الحركة وافقت على إطلاق سراح 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة لـ60 يوما وإطلاق سراح 300 أسير فلسطيني
فيديو
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
04:24 | 2025-05-18
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 19:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24