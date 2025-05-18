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عدد المقترعين في بيروت بلغ حتى الساعة 105243 شخصاً ونسبة الإقتراع بلغت 20,47 في المئة (mtv)

Lebanon 24
18-05-2025 | 11:49
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