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"سي إن إن": نقلا عن قيادي بحماس: الحركة وافقت على إطلاق سراح 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة لـ60 يوما وإطلاق سراح 300 أسير فلسطيني

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:28
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