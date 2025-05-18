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"لبنان 24": جنود الجيش الاسرائيلي المتمركزين قرب جدار مستوطنة المطلة يطلقون الرصاص على سيارة في بلدة كفركلا

Lebanon 24
18-05-2025 | 13:02
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