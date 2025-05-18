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مصرف سوريا المركزي: نؤكد أن تغيير العملة أو طرح إصدار جديد منها بالكامل لا يزال قيد الدراسة

Lebanon 24
18-05-2025 | 13:38
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