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وزير الخارجية السوري: اتفقت مع رئيس وزراء لبنان على خطوات عملية لإنهاء معاناة السوريين الموقوفين في لبنان

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:30
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