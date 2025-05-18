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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: آمل أن تفضي المحادثات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق عادل يضمن الاستقرار الدائم في المنطقة

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:33
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