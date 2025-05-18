رئاسة الوزراء في بريطانيا: رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث إلى زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بشأن فرض عقوبات على روسيا إذا لم تلتزم بوقف حقيقي لإطلاق النار في أوكرانيا

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