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الخارجية التركية: نجدّد دعوتنا إلى وقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار فوراً في غزة والسماح بدخول المساعدات

Lebanon 24
18-05-2025 | 18:19
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