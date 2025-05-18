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أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر الديك غربي سلفيت في الضفة الغربية
Lebanon 24
18-05-2025
|
18:23
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