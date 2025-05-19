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القناة 12 الإسرائيلية حول إدخال المساعدات لغزة: نتنياهو قال إن هناك ضغطا من ترامب

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:38
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