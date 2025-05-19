Advertisement

أخبار عاجلة

الحدث: القوة الإسرائيلية الخاصة انسحبت بعد العملية بدون أن تتضح نتائجها بدق

Lebanon 24
19-05-2025 | 01:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث: القوة الإسرائيلية الخاصة حاولت اعتقال مسؤول بالقسام بعد معلومات بخروجه من الانفاق مع احتمال وجود أسرى
lebanon 24
19/05/2025 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية في غزة قد يتضح خلال 24 وحتى 48 ساعة
lebanon 24
19/05/2025 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: قواتنا تستطيع التحرك في جنوب لبنان مع الجيش وبدونه (الحدث)
lebanon 24
19/05/2025 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ درعا للتلفزيون العربي: قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد توغلها من محورين
lebanon 24
19/05/2025 09:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:33 | 2025-05-19
02:22 | 2025-05-19
02:06 | 2025-05-19
01:40 | 2025-05-19
01:38 | 2025-05-19
01:38 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24