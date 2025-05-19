24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس عون غادر إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
Lebanon 24
19-05-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: التحديات تتطلب مواقف موحدة للدفاع عن أمننا العربي
Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: التحديات تتطلب مواقف موحدة للدفاع عن أمننا العربي
19/05/2025 12:07:01
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة بغداد
Lebanon 24
وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة بغداد
19/05/2025 12:07:01
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون غادر الى الكويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
Lebanon 24
الرئيس عون غادر الى الكويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
19/05/2025 12:07:01
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين
19/05/2025 12:07:01
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد الأوروبي: لن نقبل أي نظام بديل عن الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات بغزة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لن نقبل أي نظام بديل عن الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات بغزة
04:48 | 2025-05-19
19/05/2025 04:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: إسرائيل ماضية قدمًا في الحرب ولن تبقي على شيء في قطاع غزة
Lebanon 24
سموتريتش: إسرائيل ماضية قدمًا في الحرب ولن تبقي على شيء في قطاع غزة
04:42 | 2025-05-19
19/05/2025 04:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستخبارات الفرنسية ترفض اتهامات مؤسس تطبيق "تليغرام" بالتدخل في الانتخابات في رومانيا
Lebanon 24
الاستخبارات الفرنسية ترفض اتهامات مؤسس تطبيق "تليغرام" بالتدخل في الانتخابات في رومانيا
04:36 | 2025-05-19
19/05/2025 04:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنمنع حماس من نهب المساعدات
Lebanon 24
نتنياهو: سنمنع حماس من نهب المساعدات
04:28 | 2025-05-19
19/05/2025 04:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 160 هدفا في غزة خلال الساعات الأخيرة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 160 هدفا في غزة خلال الساعات الأخيرة
04:26 | 2025-05-19
19/05/2025 04:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
آخر نسب الإقتراع.. هذا ما سجّلته الأرقام
05:08 | 2025-05-18
18/05/2025 05:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
06:28 | 2025-05-18
18/05/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:48 | 2025-05-19
الاتحاد الأوروبي: لن نقبل أي نظام بديل عن الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات بغزة
04:42 | 2025-05-19
سموتريتش: إسرائيل ماضية قدمًا في الحرب ولن تبقي على شيء في قطاع غزة
04:36 | 2025-05-19
الاستخبارات الفرنسية ترفض اتهامات مؤسس تطبيق "تليغرام" بالتدخل في الانتخابات في رومانيا
04:28 | 2025-05-19
نتنياهو: سنمنع حماس من نهب المساعدات
04:26 | 2025-05-19
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 160 هدفا في غزة خلال الساعات الأخيرة
04:23 | 2025-05-19
رويترز: اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة غير النظامية
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 12:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24