Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف: سموتريتش قال إنه سيترك الحكومة والمجلس الوزاري المصغر إذا وصلت ذرة معونات واحدة إلى حماس

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر قرر أمس زيادة الضغط على حماس
lebanon 24
19/05/2025 12:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر صدق على خطة لإقامة حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية
lebanon 24
19/05/2025 12:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند: إذا توقفت الحرب سيخسر نتنياهو السلطة
lebanon 24
19/05/2025 12:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤول بالصناعات الدفاعية: دفعات السلاح الأميركي وصلت إلى إسرائيل لملء مخازن الطوارئ لسلاح الجو
lebanon 24
19/05/2025 12:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2025-05-19
04:48 | 2025-05-19
04:42 | 2025-05-19
04:36 | 2025-05-19
04:28 | 2025-05-19
04:26 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24