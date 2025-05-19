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الملك سلمان يصدر توجيهه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين لأداء الحج

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:11
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