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أخبار عاجلة
سموتريتش: إسرائيل ماضية قدمًا في الحرب ولن تبقي على شيء في قطاع غزة
Lebanon 24
19-05-2025
|
04:42
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