الرئيس عون: ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في 26 تشرين الثاني ونؤكد ضرورة إعادة جميع الأسرى اللبنانيين

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