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الرئيس عون: لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:03
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