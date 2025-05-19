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وزارة الصحة: إصابة مواطن في بلدة كفركلا بجروح بسبب إطلاق العدوّ الإسرائيليّ النار باتجاهه

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:47
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