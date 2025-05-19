Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس أكد للطرفين الروسي والأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار في البحر الأسود هو حاجة روسية أكثر مما هو حاجة أوكرانية
lebanon 24
19/05/2025 18:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستضمن مستقبلا حرا وسلميا وسياديا لأوكرانيا
lebanon 24
19/05/2025 18:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيوقع أوامر تنفيذية اليوم بشأن الرسوم على السيارات
lebanon 24
19/05/2025 18:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي أوكراني: كييف تعتبر وقف إطلاق النار أولوية في المحادثات مع الوفد الروسي
lebanon 24
19/05/2025 18:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:57 | 2025-05-19
10:27 | 2025-05-19
10:26 | 2025-05-19
10:24 | 2025-05-19
09:59 | 2025-05-19
09:31 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24