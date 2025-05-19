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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:35
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19/05/2025 21:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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