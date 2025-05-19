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وزيرا الداخلية أحمد الحجّار والعدل عادل نصّار يتفقدان أقلام الفرز في قصر العدل في بيروت
Lebanon 24
19-05-2025
|
11:57
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