وزير الداخلية أحمد الحجّار بعد جولة مع وزير العدل عادل نصّار في قصر العدل في بيروت: عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة

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