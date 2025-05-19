وزير العدل عادل نصّار من قصر العدل في بيروت: عمل كبير يقوم به القضاة لتأمين حسن سير عملية الفرز وإصدار نتائج إنتخابات بيروت والأولوية هي لصوابية النتائج ولا إشكالات

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