20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 13 الإسرائيلية: منسق شؤون الأسرى الحكومي أطلع العائلات في اتصال هاتفي من الدوحة على صورة الوضع
Lebanon 24
19-05-2025
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو عقد مشاورات أمنية بمشاركة عدد قليل من المسؤولين بشأن إيران
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو عقد مشاورات أمنية بمشاركة عدد قليل من المسؤولين بشأن إيران
20/05/2025 04:05:11
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط لبحث التطورات الراهنة والأوضاع العامة
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين شيخ العقل وجنبلاط لبحث التطورات الراهنة والأوضاع العامة
20/05/2025 04:05:11
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين ناقش خلال اتصال هاتفي مع أردوغان احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن البحر الأسود
Lebanon 24
الكرملين: بوتين ناقش خلال اتصال هاتفي مع أردوغان احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن البحر الأسود
20/05/2025 04:05:11
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام القليلة المقبلة
20/05/2025 04:05:11
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: الحوثيون ليسوا بقوة الصين لكنهم يشكلون تهديدا
Lebanon 24
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: الحوثيون ليسوا بقوة الصين لكنهم يشكلون تهديدا
19:17 | 2025-05-19
19/05/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: فهم سلوك الحوثيين وعدم الاستخفاف بهم هو ما نركز عليه
Lebanon 24
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: فهم سلوك الحوثيين وعدم الاستخفاف بهم هو ما نركز عليه
19:00 | 2025-05-19
19/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بولر: إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائماً منفتحون على ذلك
Lebanon 24
بولر: إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائماً منفتحون على ذلك
18:51 | 2025-05-19
19/05/2025 06:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر: ترامب لم يغيّر موقفه فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي
Lebanon 24
المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر: ترامب لم يغيّر موقفه فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي
18:50 | 2025-05-19
19/05/2025 06:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ" عن مسؤولين هنود: الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري متعدد المراحل مع الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات
Lebanon 24
"بلومبرغ" عن مسؤولين هنود: الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري متعدد المراحل مع الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات
18:44 | 2025-05-19
19/05/2025 06:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
06:13 | 2025-05-19
19/05/2025 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
10:17 | 2025-05-19
19/05/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرها يتجاوز الـ 60 مليون دولار.. ليس كويتيا هذا هو عريس "يومي" الثري (صور)
Lebanon 24
مهرها يتجاوز الـ 60 مليون دولار.. ليس كويتيا هذا هو عريس "يومي" الثري (صور)
04:48 | 2025-05-19
19/05/2025 04:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
03:19 | 2025-05-19
19/05/2025 03:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:17 | 2025-05-19
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: الحوثيون ليسوا بقوة الصين لكنهم يشكلون تهديدا
19:00 | 2025-05-19
القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية بالجيش الأميركي: فهم سلوك الحوثيين وعدم الاستخفاف بهم هو ما نركز عليه
18:51 | 2025-05-19
بولر: إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائماً منفتحون على ذلك
18:50 | 2025-05-19
المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر: ترامب لم يغيّر موقفه فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي
18:44 | 2025-05-19
"بلومبرغ" عن مسؤولين هنود: الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري متعدد المراحل مع الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات
18:28 | 2025-05-19
المبعوث الخاص لإدارة ترامب لشؤون الرهائن آدم بويلر: أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من إبرام اتفاق
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
20/05/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24