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رويترز عن بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: نعارض التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد نتخذ مزيدا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:02
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