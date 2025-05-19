رويترز عن بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية

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