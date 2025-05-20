Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: الحرب في سوريا تسببت بنزوح نحو 7.4 مليون شخص داخل سوريا وما لا يقل عن ستة ملايين لاجئ غالبيتهم في تركيا والأردن ولبنان

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب عن مفوضية اللاجئين: 13 مليون نازح ولاجئ في السودان خلال عامين من الحرب
lebanon 24
20/05/2025 07:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: نحو 12 مليون شخص فروا من ديارهم في ⁧‫السودان‬⁩ في أكبر أزمة نزوح في العالم
lebanon 24
20/05/2025 07:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 542 مدنياً في شمال دارفور في الأسابيع الثلاثة الأخيرة
lebanon 24
20/05/2025 07:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحو 638 ألف شخص في السودان يواجهون جوعا كارثيا
lebanon 24
20/05/2025 07:44:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:33 | 2025-05-20
00:32 | 2025-05-20
00:30 | 2025-05-20
00:28 | 2025-05-20
00:27 | 2025-05-20
00:14 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24