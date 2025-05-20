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روبيو: ترامب يريد السلام في حين يميل بعض الأوروبيين نحو الخيارات العسكرية

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:33
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