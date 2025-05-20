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أخبار عاجلة
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يمدد بقاء فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة يوماً إضافياً
Lebanon 24
20-05-2025
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01:59
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