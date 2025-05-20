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نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير غولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا

Lebanon 24
20-05-2025 | 02:41
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